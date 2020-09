Le concept porté par Swapfiets

Swapfiets est une entreprise néerlandaise lancée par un groupe d’amis bien décidé à donner vie à leur concept. Plus d’une cinquantaine de villes sont d’ores et déjà équipées des vélos de la compagnie, en Allemagne, en Belgique et au Danemark, en plus des Pays-Bas. Ils sont facilement repérables dans les rues avec leur emblématique roue avant bleue.

L’ambition des créateurs est de promouvoir la pratique du vélo grâce à des prix attractifs et un service client de qualité. En effet, Swapfiets garantit la réparation ou l’échange du vélo sous 48 heures en cas d’incident technique.