Le port du masque est-il bien respecté dans les transports ? Un décret autorise les exploitants et gestionnaires à utiliser leur système de vidéosurveillance pour évaluer le respect des consignes sanitaires.

Lors de la conférence de presse hebdomadaire, ce jeudi 11 mars, Olivier Véran a fait le point sur la situation sanitaire : situation préoccupante en Île-de-France, pas de suspension du vaccin AstraZeneca, etc.

Pour repérer les produits frais et locaux, un nouveau logo a été créé par l’exécutif. Cependant, la notion de proximité peut paraître assez étrange.

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le ministère du Travail présente l’index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Étudiants

L’année universitaire n’est pas encore finie et la rentrée est encore loin. Pourtant, les étudiants ou futurs étudiants peuvent d’ores et déjà demander une bourse et un logement. Comment procéder ?



Les lycéens pouvaient finaliser leurs vœux sur Parcoursup jusqu'au 11 mars, minuit.

Depuis ce mercredi 10 mars 2021, la plateforme Santé Psy Étudiant est ouverte. Elle permet aux étudiants de bénéficier de séances gratuites chez un thérapeute.