Depuis lundi, la vaccination est ouverte pour les personnes de plus de 75 ans. Les personnes concernées peuvent prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone auprès d'un centre de vaccination. Les proches peuvent aider leurs aînés à obtenir un rendez-vous rapide pour se faire vacciner.

Pour manger mieux en privilégiant les produits bios et/ou locaux, le gouvernement étudie la mise en place de chèques alimentaires pour les familles les plus démunies.

Faites-vous partie des Français concernés par le crédit d'impôt ? Allez-vous recevoir plus de 600 € sur votre compte courant le 15 janvier ?

CAF

Les fraudeurs sont de plus en plus nombreux. Pour faire face à cela, la CAF a mis en place de nouvelles mesures dont une augmentation du montant des pénalités.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la CAF s'adapte et se modernise. Elle propose depuis peu de pouvoir discuter avec un conseiller par visio. Plus besoin de se déplacer en agence pour obtenir des conseils personnalisés sur le versement d'allocations et prestations sociales.