Le salarié avait déménagé en 2018

Dans cette affaire, tout commence en 2018. Après la naissance de ses jumeaux, un salarié d’une entreprise basée à Carrières-sur-Seine, dans les Yvelines, décide de partir vivre à Elven, en Bretagne, sans en avertir son employeur.

Mais, lorsque le patron de l’entreprise est informé du nouveau lieu de domicile de son employé, il lui demande de revenir habiter plus près. Mais ce dernier ne voulant pas déménager, il est licencié pour cause réelle et sérieuse le 21 juin 2019.