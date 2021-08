En plus de cet abonnement, les fans de football devront payer un supplément de 12,99 € par mois pour avoir accès aux matchs de Ligue 1. Pour information, jusqu’au 29 août, Amazon propose un essai gratuit de 7 jours pour que les fans puissent tester le service et cet abonnement est résiliable à tout moment.

Et pour regarder ces rencontres, il faudra payer un abonnement à 5,99 € par mois ou à 49 € par an à Amazon Prime . Pour mémoire, les nouveaux abonnés ont un essai gratuit de 30 jours. Notons que pour les étudiants, c’est un essai offert de 90 jours puis 24 € par an.

Sur quels appareils peut-on regarder les matchs diffusés sur Amazon ?

Les rencontres diffusées sur Amazon seront disponibles sur les appareils connectés, notamment sur certaines consoles de jeux comme la Xbox One, la PS3, la PS4 ou la PS5. De même, il sera possible de regarder ces matchs en téléchargeant l’application Prime Video sur sa tablette ou son smartphone et depuis son ordinateur via le site d’Amazon.

Par ailleurs, les Français pourront voir ces rencontres de Ligue 1 sur leur télé, grâce à la Fire TV, aux smart TV, aux décodeurs, aux box internet ou encore via un câble HDMI.

Autre information à connaître : il sera possible de regarder les matchs de Ligue 1 pendant un voyage dans l’Union européenne. En revanche, l’accès aux rencontres sera coupé en dehors de l’UE.

Enfin, les abonnés pourront regarder le même match simultanément sur deux appareils différents.