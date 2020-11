Pour les services de police de la capitale, force est de constater que les rassemblements sont encore nombreux devant les restaurants et les épiceries, qui proposent un service de livraison et de vente à emporter. Ces regroupements vont à l’encontre des restrictions sanitaires et du confinement mis en place pour endiguer l’épidémie de Covid-19, obligeant le préfet de police à prendre des mesures.

Interdiction des livraisons et ventes à emporter dès 22 heures

Depuis le 6 novembre, les habitants de la capitale n’ont plus le droit de sortir récupérer la commande de leur dîner, ni de le faire livrer à domicile entre 22 heures et 6 heures.

Un constat alarmant des services de police

Cette nouvelle interdiction émane du préfet de police de Paris, Didier Lallement, après le constat alarmant des forces de l’ordre. Ces dernières lui ont notifié des regroupements importants devant ou aux abords des restaurants et autres établissements proposant la livraison à domicile ou la vente à emporter durant la nuit. Par ailleurs, l’achat de boissons alcooliques, toujours dans le cadre de la vente à emporter, favorise les rassemblements nocturnes sur la voie publique et peut générer des foyers de contamination : ces mêmes foyers que le confinement vise à éradiquer.

En accord avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, le préfet a publié un arrêté restreignant ces activités. Il stipule bien que « la livraison et la vente à emporter de tous les produits préparés par les restaurants et débits de boisson et les établissements flottants (péniches) » sont prohibées. Cela implique donc pour les restaurants et établissements une fermeture obligatoire entre 22 heures et 6 heures. L’arrêté fait également mention de la « vente de boissons alcooliques et leur consommation sur la voie publique », elles aussi strictement interdites.

La nécessité de faire respecter le confinement se heurte à la volonté de soutenir le secteur de la restauration profondément affecté par la crise sanitaire. Pour la maire de Paris, il est difficile de concilier les deux et, pourtant, la ville encourage la population à acheter auprès des commerçants parisiens. En effet, elle met à disposition sur son site une carte interactive répertoriant ceux qui ont instauré la livraison ou le retrait des commandes.