Depuis le 1er février 2020, le taux d’intérêt du livret A ne parvient plus à dépasser la barre des 0,5 %. Autrement dit, si l’on prend en compte les 1,5 % d’inflation attendue pour cette année, ce livret d’épargne n’est plus rémunérateur. Alors, cela va-t-il changer à partir du 1er août, l’une des deux dates de révision annuelle de son taux de rémunération avec le 1er février ? On fait le point.

Le taux d’intérêt du livret A va-t-il augmenter ? Deux fois par an, l’État fixe le taux d’intérêt du livret A. Concrètement, en janvier et en juillet, le gouverneur de la Banque de France transmet à l’exécutif ses recommandations visant à augmenter ou non le taux de rémunération de ce livret d’épargne. Et pour établir ses conseils, la plupart du temps il prend en compte deux paramètres : la moyenne semestrielle de l’inflation et celle des taux interbancaires à court terme. Or, en effectuant ce calcul, le taux du livret A devrait être inférieur à 0,5 % et se situer aux alentours des 0,2 %. Toutefois, le gouvernement a établi un seuil sous lequel le taux du livret A ne peut être inférieur : 0,5 %. C’est pour cette raison que selon Capital, le ministère de l’Économie devrait suivre les recommandations du gouverneur de la Banque de France et annoncer le 1er août que le taux du livret A sera maintenu à 0,5 %.