Si vous louez ou sous-louez une partie de votre habitation principale, cela est considéré comme de la location meublée . Les sommes perçues sont donc soumis à l’impôt sur le revenu et doivent être indiquées dans la catégorie des Bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Quels sont les plafonds à ne pas dépasser ?

Et chaque année, l’administration fiscale réévalue les plafonds annuels à ne pas dépasser. Ainsi, en 2022, ce n’est pas plus de 192 euros en Île-de-France. Dans les autres régions, c’est jusqu’à 142 euros. Pour être concret, ces montants sont fixés par mètre carré de surface habitable et les charges ne sont pas comprises.

Par exemple, si vous louez une chambre de 15 m² à Marseille, le loyer mensuel ne doit pas excéder 177,50 euros : (142 x 15)/12 = 177,50.