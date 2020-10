Les marchés de Noël annulés les uns après les autres

Avec la circulation élevée du Covid-19 sur tout le territoire, les restrictions sanitaires se multiplient : instauration d’un couvre-feu dans de nombreux départements et limitation de la jauge à 1 000 personnes pour les grands rassemblements. L’incertitude gagne les organisateurs des événements de fin d’année, qui ne peuvent prédire l’évolution de la situation et doutent de la rentabilité pour les commerçants à cause des restrictions. Beaucoup d’entre eux ont alors pris la décision, en accord avec la mairie, d’annuler les marchés de Noël.

L’annonce est tombée ce jeudi 22 octobre, le marché de Noël de Strasbourg, l’un des plus renommés en France, n’aura pas lieu cette année. Il en va de même pour la 23e édition du marché de Noël de Lyon qui devait se dérouler du 27 novembre au 24 décembre 2020. Ils rejoignent ainsi Lille, Arras, Clermont-Ferrand, Grenoble, Bordeaux ou encore Reims. Dans les autres villes, notamment à Metz et Colmar, les marchés de Noël sont en sursis et les habitants dans l’attente du verdict.

Vin chaud, pain d’épices, et autres biscuits de Noël ne garniront pas les stands au détriment des visiteurs, mais surtout des forains. Privés de leur activité, ils font connaître leur inquiétude et mécontentement, en particulier à Strasbourg. En effet, le marché de Noël permettait aux commerçants de rentrer dans leurs frais, avec ses 2 millions de visiteurs et 250 millions d'euros de retombées économiques.