Novembre, ce n’est pas que le mois sans tabac. L’avant-dernier mois de l’année, c’est aussi Movember. Ce mouvement a pour but de sensibiliser les hommes à trois grandes causes : le cancer de la prostate, le cancer des testicules et la santé mentale et la prévention du suicide.

Movember, un mouvement lancé en 2003 Tout commence dans un bar de Melbourne, en Australie, en 2003. Travis Garone et Luke Slattery, deux amis, veulent relancer la mode de la moustache. Ils arrivent à convaincre 30 hommes de se la laisser pousser pendant 30 jours. Le succès est tel que dès l’année suivante, ils renouvellent l’expérience, mais l’associent cette fois-ci à la bonne cause : la santé masculine et notamment le cancer de la prostate. Lors de cette première année de dons, ils arrivent à récolter 30 710 euros pour la fondation australienne pour la recherche sur le cancer de la prostate. Movember va se développer. En 2005, des hommes habitant les quatre coins de l’Australie se laissent pousser la moustache au mois de novembre. L’année suivante, les Néo-Zélandais rejoignent ce mouvement. Puis, en 2007, c'est au tour des Canadiens, des Espagnols ou encore des Britanniques. Movember débarque en France en 2012. Et désormais, 21 pays prennent part à cette bonne cause.

Movember vient de « mo » (qui signifie moustache en argot australien) et de « november » (novembre en anglais). Les personnes qui souhaitent prendre part à ce mouvement peuvent s’inscrire sur le site officiel. Les participants doivent être rasés de près le 1er novembre puis doivent se laisser pousser la moustache tout au long du mois. Attention, la barbe et le bouc ne sont pas pris en compte. Ils peuvent poster des photos sur l’avancement de leur moustache sur les réseaux sociaux, mais également sur le site de Movember. Ceux que l’on appelle les Mo Bros (les participants de Movember) peuvent aussi marcher ou courir 60 km durant tout le mois de novembre (en hommage aux 60 hommes qui se donnent la mort chaque heure). Des événements virtuels sont également organisés afin de récolter de l’argent pour la fondation. Enfin, il est possible de faire un don directement sur le site officiel de Movember. Et les femmes ? Les femmes peuvent aussi rejoindre ce mouvement devenu mondial. Pour l’occasion, elles sont renommées les Mo Sistas. Elles peuvent pratiquer le Move sur 60 km, participer aux événements, inciter les hommes de leur entourage à se laisser pousser la moustache ou faire un don.