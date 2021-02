Le Nouvel An est la fête la plus importante de la culture chinoise. Il célèbre le passage à la nouvelle année et permet de chasser les mauvais esprits. Décorations, repas, vœux ou encore défilés, les festivités sont nombreuses. Elles se prolongent sur quinze jours et s’achèvent lors de la Fête des lanternes.

Le Nouvel An chinois est aussi appelé la Fête du printemps . La date étant calculée selon le calendrier lunaire chinois, elle diffère d’une année à l’autre dans le calendrier grégorien. Généralement, elle tombe entre le 21 janvier et le 19 février. En 2021, le Nouvel An sera fêté le vendredi 12 février .

L’année 2021 est placée sous le signe du Buffle de métal , indiquant une année de travail et de labeur. D’après l’astrologie chinoise, le buffle est un animal déterminé et paisible. Le métal est quant à lui synonyme d’obligations et de règles. En 2022, ce sera au tour du Tigre d’eau.

Quelles sont les traditions et célébrations du Nouvel An chinois ?

Le Nouvel An chinois : un évènement qui se prépare

Le Nouvel An chinois est un évènement qui se prépare plusieurs jours à l’avance. Les décorations envahissent les maisons, à l’extérieur comme à l’intérieur. Des lanternes rouges et des inscriptions en signe de prospérité et de bonheur sont disposées partout. En plus de ces préparatifs, un grand nettoyage des habitations est réalisé afin d’enlever toutes les mauvaises traces du passé.

La veille de la nouvelle année, les familles se réunissent autour d’un repas en l’honneur de leurs ancêtres. Si les menus varient d’une région à l’autre, les assiettes regorgent de plats délicieux : raviolis, nouilles sautées, gâteaux composés de farine de riz gluant, etc.

Défilés et échanges des vœux

Tôt le matin, les cloches sonnent pour annoncer la nouvelle année. Selon la coutume, les Chinois s’habillent de vêtements neufs et rendent visite à leurs proches et leur entourage familial pour présenter leurs vœux. Les enfants peuvent alors recevoir des « Hong-Bao », petites enveloppes rouges contenant de l’argent. Durant trois jours, les visites à la famille se poursuivent.

Plusieurs évènements et célébrations sont organisés pour le Nouvel An. La célèbre danse du lion rassemble de nombreux spectateurs. Sur le rythme des tambours, des gongs et des cymbales, les danseurs costumés imitent les mouvements du lion, un animal symbole de force et de sagesse. Le bruit des pétards résonne aussi dans les rues.

En 2021, les festivités seront une nouvelle fois marquées par le coronavirus. En Chine, les habitants sont invités à rester chez eux afin de limiter les risques de contamination. Et les traditionnels défilés qui ont lieu à Paris sont annulés, comme l’an dernier. Même si les lions, dragons et danseurs n’envahissent pas les rues, le Nouvel An chinois demeurera un moment festif célébré par des millions de personnes partout dans le monde.