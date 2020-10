Il s’agit du second référendum d’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. En novembre 2018, lors du premier scrutin, 56,7 % des votants s’étaient opposés à l’indépendance de l’archipel. Une seconde consultation était prévue le 06 septembre 2020. Celle-ci a été reportée à cause de la crise sanitaire du Covid-19. L’organisation de ce référendum est confiée à l’État français et il doit se dérouler en toute neutralité.