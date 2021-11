Il s’agit d’une mesure emblématique de la proposition de loi Matras , qui devrait bientôt être adoptée au Parlement. Par ailleurs, elle contient d’autres dispositions dont l’amélioration du statut des pompiers volontaires , l’extension de la nouvelle prime de fidélisation et de reconnaissance aux pompiers qui ont plus de 15 ans de service ou la revalorisation du remboursement des carences ambulancières (quand les pompiers partent en intervention à la place des ambulanciers). Cette dernière pourrait passer de 124 euros à au moins 200 euros.

En quoi consistera la plateforme unique ?

Concrètement, les citoyens qui souhaitent joindre le Samu (15), police secours (17) ou les pompiers (18) tomberont au même endroit, c’est-à-dire sur la plateforme unique. Pour être exact, ce sont trois plateformes qui seront testées :

une plateforme unique où arriveront les appels au 15, au 17 et au 18 ;

une qui recevra les appels au 15 et au 18 ;

une troisième qui regroupera ceux au 15 et aux urgences médicales.

Le dispositif a pour but d’envoyer aux appelants les secours les plus adaptés, et ce, le plus rapidement possible.

Cette expérimentation pourrait déboucher sur la mise en place d’un numéro unique ou l’adoption du 112 comme seul numéro d’urgence. Pour rappel, l’Espagne, le Portugal, le Luxembourg, les Pays-Bas, les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), le Danemark, la Finlande et la Suède ont déjà choisi le 112 comme numéro unique.