Depuis le 8 novembre 2020, chaque voyageur français souhaitant aller en Allemagne est soumis à une quarantaine obligatoire de 10 jours , sauf quelques exceptions. La restriction est identique pour visiter la Belgique. Si vous souhaitez vous rendre en Espagne, c’est test PCR obligatoire dans les 72 heures avant l’arrivée . Et entre le 23 décembre 2020 et le 6 janvier 2021, entrer sur le territoire hispanique sera impossible (à l’exception des Canaries et des Baléares), sauf dérogation comme un rendez-vous professionnel.

Et pour les derniers, les frontières sont totalement fermées . Sauf quelques exceptions, les Français ne peuvent pas aller au Danemark, en Chypre, en Hongrie, en Russie et en Finlande.

D’autres pays imposent uniquement une quarantaine (la Biélorussie, l’Estonie, l’Irlande, la Norvège, le Royaume-Uni, etc.) ou un test PCR datant de moins de 72 heures (la Croatie, la République tchèque, Malte, la Slovaquie, etc.).

Et pour le reste du monde ?

Argentine, Australie, Canada, Chine, États-Unis, Madagascar, etc. Dans les quatre coins, de nombreux pays ont fermé leurs frontières aux Français. Et pour les autres destinations, les restrictions (couvre-feu, fermeture des restaurants, etc.) sont plus ou moins drastiques. Dans certaines, une assurance voyage est obligatoire alors que d’autres comme le Cambodge imposent le dépôt d’une caution « pour d’éventuelles dépenses médicales ».

Rappelons que la politique d’accueil peut rapidement évoluer. C’est pour cette raison qu’il est conseillé de se renseigner auprès des autorités ou des compagnies aériennes. Mais pour le moment, il est toujours possible de réserver un vol pour le Brésil, le Mexique, la Turquie ou encore l’Égypte pour ces vacances de Noël.

À noter qu’un test PCR peut vous être demandé lors de votre retour en France.