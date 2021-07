Concrètement, cela signifie qu’aucun motif impérieux n’est exigé pour partir en vacances dans ces États. En revanche, il faut prouver que l’on est bel et bien vacciné ou présenter un test PCR ou antigénique négatif. Toutefois, des mesures de quarantaine peuvent être imposées sur place.

Au 1er juillet, date de dernière mise à jour des informations, tous les pays de l’Union européenne se trouvent en zone « verte » . C’est-à-dire qu’il n’y a pas de circulation active de la Covid-19 ni de variants. De même, l’Albanie, Andorre, l’Australie, l’Arabie Saoudite, la Bosnie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, Hong-Kong, Israël, le Japon, le Kosovo, le Liban, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, Monaco, le Monténégro, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Saint-Marin, la Serbie, Singapour, la Suisse, Taïwan, le Vanuatu et le Vatican se trouvent dans cette liste.

En plus, ces personnes doivent présenter un test antigénique ou PCR négatif et peuvent être contraintes de respecter une quarantaine sur place. Notons qu’à leur retour en France, ces voyageurs devront rester isolés pendant 7 jours .

Ainsi, les personnes entièrement vaccinées contre la Covid-19 n’ont pas besoin de justifier d’un motif de voyage impérieux (sauf si le pays de destination l’impose). Toutefois, elles doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif et respecter de possibles mesures de quarantaine en fonction du pays d’accueil.

Les pays en zone « orange » sont ceux où le virus circule activement, mais dans des proportions maîtrisées et il n’y a pas de diffusion préoccupante d’un ou de plusieurs variants de la Covid-19.

Sont donc classés en zone « rouge » : l’Afghanistan, le Bahreïn, le Bangladesh, l’Inde, le Népal, le Pakistan, la Russie, le Sri Lanka, l’Afrique du Sud, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, les Maldives, le Paraguay, les Seychelles, le Suriname, l’Uruguay et la Namibie.

Par ailleurs, il faut également présenter un test PCR ou antigénique négatif et une mesure de quarantaine peut être imposée par le pays de destination. Aussi, à leur retour en France, ces voyageurs devront s’auto-isoler pendant 7 jours s’ils sont vaccinés totalement ou respecter une quarantaine de 10 jours s’ils ne le sont pas.

Qu’elles soient vaccinées contre la Covid-19 ou non, les personnes souhaitant partir dans un pays en zone « rouge » , c’est-à-dire dans lequel la circulation du virus est active avec des variants présents, doivent disposer d’un motif de déplacement impérieux . Et visiter des sites touristiques ou se détendre sur les plages n’en fait pas partie.

Il vaut mieux se renseigner avant de partir

Toutefois, cette carte peut prêter à confusion. En effet, le jeudi 8 juillet, le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a demandé aux Français d’« éviter l’Espagne et le Portugal » en raison de la reprise épidémique dans ces deux pays. Pourtant, ces deux États sont classés « verts ».

De même, le Japon et Malte sont également « verts ». Pourtant, le pays du Soleil-Levant n’accueille, pour le moment, plus aucun touriste et l’archipel situé au centre de la Méditerranée ferme ses frontières aux non-vaccinés dès le 14 juillet.

Pour cette raison, il est conseillé d’aller sur le site diplomatie.gouv.fr avant tout voyage. Il vaut mieux aussi se renseigner sur les données épidémiologiques du pays de destination afin d’éviter de se retrouver en plein milieu d’une montée des cas de contaminations.