Certains particuliers ont eu une mauvaise surprise ce matin, en constatant qu’ils n’avaient pas accès à internet. Des coupures de connexion qui ne sont pas localisées, mais au contraire affectent plusieurs grandes villes de France. D’où vient cette panne internet ? Quels sont les opérateurs concernés ? Combien de temps va-t-elle durer ? On vous en dit plus.

Panne internet : que s’est-il passé ?

Dans la matinée de ce mercredi 27 avril, coupures internet et ralentissements ont été signalés par des internautes que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site Down Detector. Cette défaillance n’est pas le fruit du hasard, puisque dans la nuit d’importants réseaux de fibre ont été sectionnés. « Il y au moins trois points de coupures différents, tombés entre 3 heures et 5 heures du matin et séparés de plusieurs dizaines de kilomètres », a indiqué un opérateur auprès de RTL.

Dans les faits, ce sont les câbles de fibre optique longue distance reliant Paris-Lille, Paris-Strasbourg, et Paris-Lyon qui auraient été pris pour cible. Cette détérioration des câbles a un impact non seulement sur ces villes, mais aussi sur d’autres zones, les internautes ayant rapporté des pannes internet dans toute l’Île-de-France, l’Alsace, à Grenoble ou encore à Marseille.

Selon le site zoneadsl.com, l’opérateur Free est celui qui enregistre le plus grand nombre de défaillances aujourd’hui avec 1 077 pannes sur le réseau mobile et 7 352 sur le réseau. Le deuxième au palmarès n’est autre que SFR (234 pannes sur le réseau mobile et 1 198 sur le réseau fixe), devant Bouygues et Orange. Au total, près de 9 000 pannes sur l’internet fixe ont été recensées ces dernières 24 heures.