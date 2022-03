La pression est à son comble pour les élèves de terminale qui n’ont plus que quelques heures pour choisir parmi la longue liste des formations proposées sur Parcoursup. Et même si la phase d’inscription a ouvert le 20 janvier 2022, leur laissant un certain temps de réflexion, il n’est pas toujours facile d’identifier ses préférences. Comment réussir cette importante étape de Parcoursup ? Quelles sont les autres échéances à connaître ?

Dernier jour pour formuler vos vœux sur Parcoursup La phase d’inscription Parcoursup 2022 touche à sa fin, ce qui signifie que les lycéens n’ont plus beaucoup de temps pour réfléchir quant à leur avenir. En effet, ils ne pourront plus formuler de vœux à partir de ce mardi 29 mars, minuit. Le temps presse pour les retardataires. Pour mémoire, l’inscription sur Parcoursup 2022 est possible depuis le 20 janvier. Et la création du dossier candidat requiert le numéro INE (identifiant national élève) composé de 10 chiffres, ainsi que les notes aux épreuves anticipées du bac.

Combien de vœux pouvez-vous saisir ? Après avoir profité de la phase d’information pour découvrir la plateforme parcoursup.fr et tout ce qu’elle recèle, les élèves de terminale ont dû se lancer dans la formulation des vœux. Vous êtes dans ce cas ? Sachez qu’il possible de formuler 10 vœux et 20 sous-vœux au maximum. Chaque vœu concerne une formation et un établissement. Nul besoin de les hiérarchiser selon vos préférences. Certaines formations sélectives vous permettent de faire des sous-vœux, c’est-à-dire de postuler à plusieurs établissements avec le même vœu. En clair pour une seule formation, vous pouvez candidater dans 10 établissements différents au maximum, soit 10 sous-vœux, avec une limite de 20 sous-vœux au total. Il faut savoir que 10 vœux en apprentissage peuvent être formulés en supplément. Ils viennent donc s’ajouter aux 10 vœux initiaux. En 2021, les candidats avaient saisi en moyenne 12 vœux. Il est vivement déconseillé de n’en formuler qu’un seul, ce qui réduit considérablement les chances d’admission.

Université, BTS, écoles privées, prépa… Le choix de parcours ne manque pas dans l’enseignement supérieur. Surtout que Parcoursup propose pas moins de 17 000 formations comportant chacune une fiche descriptive. Outre les formations sélectives (BTS, DUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, de commerce et de management, etc.), il existe des cursus non sélectifs à l’université, entre autres les licences et les PASS (parcours spécifique accès santé). Grâce au moteur de recherche du site, vous pouvez facilement trouver celles qui vous intéressent, ainsi que des parcours similaires. En parallèle, faites le point sur vos souhaits pour l’avenir : formation théorique ou professionnalisante, nombre d’années d’étude, matières favorites, etc. N'hésitez pas à demander conseil à vos professeurs ou vos proches. Ils peuvent vous aider à faire votre choix et peaufiner votre dossier.

Il ne faudra pas oublier de confirmer vos vœux. Cette étape n’est pas automatique et peut se faire jusqu’au 7 avril 2022. Même si vous n’avez plus la possibilité d’ajouter de nouveaux vœux, vous pourrez jusqu’à cette date supprimer ceux qui ne vous conviennent finalement pas. Vous avez également jusqu’au 7 avril, minuit, pour finaliser votre dossier. À noter qu’un dossier incomplet bloquera la confirmation de la liste de vœux. Veillez à bien remplir la rubrique « Ma préférence » et à soigner la lettre de motivation demandée pour chaque vœu formulé.