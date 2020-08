« À compter du vendredi 28 août, à 8 h, le port du masque sera obligatoire pour tous les piétons circulant dans les espaces publics, les utilisateurs de vélos, deux-roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non », avait fait savoir la préfecture de Paris dans un communiqué. Puis, elle a précisé que les cyclistes et joggeurs ne sont pas concernés . « S’agissant des personnes exerçant une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo, le port du masque ne sera pas exigé ». Tout comme pour, « les usagers circulant à l’intérieur des véhicules à moteur (voitures des particuliers, camionnettes ou poids lourds des professionnels) seront dispensés de cette obligation », précise la préfecture.

Une mesure soutenue par la mairie de Paris

Cette décision a été soutenue par la mairie de Paris, comme l’avait fait savoir le premier adjoint Emmanuel Grégoire dès la fin de la conférence de presse. La généralisation du port du masque à Paris est, selon lui, « un sujet toujours très difficile à arbitrer, c’est incontestablement une mesure de simplification, et donc de visibilité, de compréhension, de pédagogie auprès de la population ».

Les conditions de mise en œuvre de cette mesure ont été discutées entre la mairie et la préfecture. « On prend acte, on soutient, on assume, on aidera à la mise en œuvre », avait insisté Emmanuel Grégoire, estimant que l’urgence à l’heure actuelle était « de sortir de l’épidémie au plus vite », même s’il admettait que « sans doute des gens rouspèteront parce que ça paraîtra, à un certain moment, dans certains lieux, comme une mesure disproportionnée. »

Cette mesure intervient dans un contexte de reprise de l’épidémie. Après Paris et les Bouches-du-Rhône, ce sont 19 autres départements qui ont été classés en zone rouge, à savoir en « zone de circulation active du virus ».

Au total, 21 départements sont actuellement en zone rouge : Paris, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Loiret, l’Essonne, les Yvelines, le Val-d’Oise, la Seine-et-Marne, la Sarthe, le Rhône, la Gironde, la Haute-Garonne, l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes, la Guadeloupe et la Martinique.

À Paris, le taux d’incidence est de 94 cas pour 100 000 habitants (en enlevant les cas enregistrés aux aéroports), contre 38 au niveau national.

Quant au port du masque dans les lieux clos, qu’ils soient à Paris ou ailleurs, « la règle est simple », avait souligné Jean Castex durant la conférence de presse : « le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces fermés où se situent plusieurs personnes. »