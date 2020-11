L’Assurance Retraite, pour la retraite de base, et l’Agirc-Arrco, pour la retraite complémentaire, sont les deux organismes qui gèrent la retraite des salariés (17,5 millions) et retraités (13,9 millions), du privé hors monde agricole. Ils proposent conjointement une édition « Flash Retraite » qui se déroule du 16 au 27 novembre. L’objectif est d’éclairer les assurés sur les mécanismes et les droits relatifs à la retraite.