Un squelette emblématique du Muséum national d’Histoire naturelle

Découvert en 1869 par des promeneurs au détour d’un chemin, le squelette du mammouth de Durfort entre dans les collections du Muséum national d’Histoire naturelle en 1872. Le spécimen devient alors un emblème de la galerie de paléontologie trônant au milieu de centaines d’autres squelettes. Il est admiré pour son excellent état de conservation et sa taille impressionnante : 4 mètres de haut et 7 mètres de long. D’après les scientifiques, il pesait près de 10 tonnes de son vivant.

Si le mammouth est arrivé en bon état au musée, il n’a bénéficié d’aucune restauration depuis et se détériore désormais à vue d’œil. Sans l’intervention de spécialistes, il ne fera pas de vieux os, et ce, malgré son grand âge. Or, les projets de restauration sont onéreux et ne rentrent généralement pas dans le budget annuel attribué aux musées. Pour sauver le mammouth d’une disparition complète, une collecte de fonds est lancée à l’initiative de Bruno David, président du Muséum national d’Histoire naturelle. Il met en évidence l’intérêt pédagogique et patrimonial du squelette et de sa préservation. Cette dernière permettra au public d’apprécier encore longtemps ces vestiges d’une espèce disparue et de la faire découvrir aux générations futures.