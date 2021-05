Pour rappel, le recours à l’activité partielle est possible dans quatre cas de figure :

Remboursement de l’indemnisation depuis ce 5 mai 2021

Le particulier employeur qui a placé son salarié en activité partielle a dû lui verser, à la fin du mois d’avril 2021, 80 % du montant net des heures qui étaient prévues et qui n’ont pas été réalisées. Pour mémoire, cette indemnisation n’ouvre pas droit au crédit d’impôt et n’est pas soumise aux prélèvements sociaux et aux cotisations.

Et depuis ce mercredi 5 mai 2021, le formulaire pour se faire rembourser le paiement de ces heures non travaillées est disponible sur le site de Pajemploi et du Cesu. La somme sera versée sur le compte bancaire de l’employeur sous une quinzaine de jours, sauf en cas de rejet de la demande de prise en charge. Auquel cas, il faudra procéder à une nouvelle saisie.

Par ailleurs, rien n’empêche les employeurs de maintenir la totalité de la rémunération des salariés et ainsi de prendre en charge les 20 % du salaire restant. De même, rien n’oblige les particuliers employeurs à solliciter le dispositif d’activité partielle. Ils peuvent tout à fait payer la totalité de la rémunération de leur salarié et ainsi bénéficier du crédit d’impôt.