Organisée par le CNL (Centre national du livre), avec la participation du Salon du Livre et de la presse jeunesse à Montreuil dans le 93, la 6e édition de la fête du livre pour la jeunesse se réinvente et s’adapte à la crise sanitaire. Du 8 au 19 juillet 2020, les rendez-vous quotidiens seront digitaux et participatifs.

Un bouquet d’animations digitales

En raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires actuelles, les rencontres physiques et les événements initialement prévus dans le cadre de Partir en Livre ont été déprogrammés. Mais pas question pour autant d’annuler la grande fête du livre jeunesse : du 8 au 19 juillet, cinq rendez-vous seront proposés chaque jour en ligne. L’objectif est de faire connaître la littérature jeunesse, et de donner aux plus jeunes le goût de la lecture.

Chaque jour seront donc proposés des rencontres et des lives à distance avec des spécialistes de la littérature jeunesse : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, youtubeurs, illustrateurs prendront la parole et répondront aux questions des internautes. Ces rendez-vous seront l’occasion de découvrir de nouveaux auteurs et illustrateurs, d’écouter des histoires à distance et de prendre note de nombreux conseils de lecture. Tous les événements seront regroupés sur les réseaux sociaux sous le hashtag #PartirEnLivre.