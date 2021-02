Si les voyages dans les autres pays européens sont déconseillés, les déplacements entre les régions métropolitaines sont toujours possibles. Néanmoins, Jean Castex a appelé les Français « à éviter tout relâchement » des gestes barrières, car un reconfinement n’est pas exclu pendant les vacances scolaires . Et dans cette situation, les vacanciers auront l’autorisation de regagner leur domicile.

Ainsi, certains déplacements ne sont pas autorisés. Sauf motif impérieux, voyager dans un pays en dehors de l’Union européenne est interdit . Pas question non plus de prendre la direction des départements d’outre-mer sans raison valable.

Les autres annonces à retenir de la conférence de presse du gouvernement

Alors qu’une campagne massive de dépistage se déroule actuellement dans les établissements scolaires, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé la mise en place de tests salivaires pour les élèves. Le déploiement de ces dépistages jugés moins désagréables s'effectuera lors de la rentrée.

De son côté, la ministre du Travail, Élisabeth Borne a constaté un relâchement du recours au télétravail. Concrètement, le gouvernement demande aux salariés qui ne télétravaillent pas suffisamment de rester chez eux un jour de plus. Et pour ceux qui travaillent à 100 % depuis leur domicile de pouvoir revenir en entreprise qu’un jour par semaine et uniquement « en cas de nécessité ».

Enfin, dernière annonce à retenir de la conférence de presse du gouvernement ce jeudi 4 février 2021 : 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour la première injection vont être ajoutés dans les prochains jours. Dans le détail, il y en aura 500 000 pour la fin du mois de février et 1,2 million de rendez-vous en plus pour le mois de mars.