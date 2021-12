Pour faire face à la 5e vague et au variant Omicron, Jean Castex a annoncé le 17 décembre qu’un « projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. »

Un pass vaccinal : quelles différences avec le pass sanitaire ?

Depuis le 9 juin, les Français ont pris l’habitude de devoir montrer leur pass sanitaire, c’est-à-dire la preuve d’un schéma vaccinal complet, d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures ou d’un test PCR positif datant de moins de 6 mois, pour accéder à certains lieux.

Or, si le pass vaccinal est adopté par le Parlement, un test négatif ne permettra plus d’accéder aux lieux qui y sont soumis. Ainsi, selon Le Parisien, la preuve de la vaccination complète, mais également un certificat de rétablissement et un certificat de contre-indication à la vaccination seront les seules solutions pour présenter un pass valide.