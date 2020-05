Protéger ses biens en faisant une déclaration d’insaisissabilité

Pour échapper au principe de sa responsabilité indéfinie et protéger ses autres biens fonciers non affectés à son usage professionnel des poursuites de ses clients, l’entrepreneur individuel peut faire une déclaration d’insaisissabilité. Cet acte établi par un notaire doit contenir une description détaillée des biens et une indication de leur caractère propre, commun ou indivis. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 (LME), tous les entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent recourir à cette pratique.

Le dispositif d’insaisissabilité comporte néanmoins quelques limites puisqu’il joue uniquement pour les dettes apparues après la publication de la déclaration. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 janvier 2020.