Des cellules d’écoute en cas d’évènements graves dans la plupart des académies

Outre cette cellule nationale, la plupart des académies disposent de leur propre dispositif d’écoute.

Toujours dans le cadre d’un partenariat entre la MGEN et le ministère de l’Éducation nationale, des réseaux PAS (Prévention, Aide et Suivi) sont constitués depuis 2013. Concrètement, des EAE (Espaces d'Accueil et d’Écoute) sont implantés sur l’ensemble du territoire et permettent aux professionnels de l’Éducation nationale d’avoir un entretien gratuit et anonyme avec un psychologue. Il peut être effectué en présentiel, sur rendez-vous, ou par téléphone. Cet espace d’écoute et d’accompagnement s’adresse surtout aux membres du personnel confrontés à un évènement important, dans le cadre du travail ou en dehors, qui peut avoir des conséquences sur la vie quotidienne et la poursuite de l’activité.

Des cellules d’écoute ont également été ouvertes à Conflans-Sainte-Honorine, notamment au collège du Bois d'Aulne pour les élèves comme les professeurs. L’académie de Versailles a, quant à elle, mis en place une cellule d’information au numéro suivant : 01 39 23 63 22.