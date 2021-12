Tous les ans, Pôle emploi met à disposition des demandeurs d’emploi un calendrier. Ils peuvent y retrouver les périodes d’actualisation et les dates de paiement de leur allocation chômage. Découvrez le calendrier Pôle emploi 2022.

Il faut savoir que la date de versement du chômage n’est pas la même chaque mois . En effet, le paiement est réalisé uniquement lorsque les demandeurs d’emploi ont actualisé leur situation. Chaque année, Pôle emploi met donc à disposition un calendrier d’actualisation . Il comporte la date d’ouverture de l’actualisation, c’est-à-dire la date à partir de laquelle il est possible de déclarer sa situation sur pole-emploi.fr , et la date de clôture de l’actualisation.

Les demandeurs d’emploi qui ont fait les démarches nécessaires, notamment en s’inscrivant à Pôle emploi , reçoivent tous les mois une allocation chômage , aussi appelée ARE (allocation d’aide au retour au l’emploi). La durée du versement et son montant dépendent du profil. En outre, certains demandeurs d’emploi perçoivent d’autres types d’allocations, comme l’AREF (allocation d’aide au retour à l’emploi formation) pour ceux qui suivent une formation.

Le calendrier des paiements et de l’actualisation 2022 mentionne la date de début de paiement du chômage. Concrètement, les demandeurs d’emploi qui sont à jour au niveau de l’actualisation commenceront à recevoir leur allocation à partir de ce moment.

Une fois l’actualisation réalisée, Pôle emploi effectue le virement de l’allocation mensuelle dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés. Il faut alors compter quelques jours de plus avant de le voir apparaître sur le compte bancaire, en sachant que le délai de traitement diffère d’une banque à l’autre.

Bon à savoir : plus l’actualisation Pôle emploi est réalisée tôt, plus vite le demandeur d’emploi sera indemnisé. À titre d’exemple, une personne bénéficiant du chômage en janvier 2022 sera tenue de s’actualiser à partir du 28 janvier 2022. Et le paiement de son allocation pourra être déclenché dès le 1er février 2022.