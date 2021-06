À l’exception de quelques territoires, la France compte 11 jours fériés dans l'année et le mois de mai est celui qui possède le plus de jours chômés. Si le 1er mai est le jour de la fête du Travail, savez-vous pour quelles raisons le 8 mai est-il férié ?

Car les Russes ont choisi la date du 9 mai pour célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. En effet, en raison du décalage horaire, la fin des combats a eu lieu, pour eux, le 9 mai. De plus, le 8 mai n’est pas un jour férié au Royaume-Uni ni aux États-Unis.

Ainsi, tous les 8 mai, les Français commémorent la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cependant, la France est l’un des rares pays, avec la Slovaquie et la République tchèque, à avoir choisi ce jour symbolique et à en avoir fait une date chômée.

De plus, la Seconde Guerre mondiale ne se termine réellement que le 2 septembre 1945, avec la capitulation du Japon.

Le 8 mai, un jour qui n’a pas toujours été chômé

Et d’ailleurs, même en France, les célébrations ne se sont pas toujours déroulées le 8 mai.

Ainsi, dès 1946, se pose la question de la date de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’assemblée constituante décide alors de faire une loi. Le texte précise que les célébrations se dérouleront le 8 mai si ce jour tombe un dimanche. Sinon, elles devront avoir lieu le premier dimanche qui suit le 8 mai. C’est pour cette raison qu’en 1946, elles ont eu lieu le dimanche 12 mai.

Puis, à partir de 1953, l’Assemblée nationale vote une loi qui fait du 8 mai, une date commémorative et un jour férié. Cependant, dès 1959, le gouvernement, en place depuis quelques mois, décide de supprimer le jour férié du 8 mai, en raison du trop grand nombre de jours chômés dans le mois de mai qui, selon le texte, « porte préjudice à l’activité nationale et à certaines catégories de travailleurs ». De plus, les commémorations changent de jour : elles auront lieu désormais le deuxième dimanche du mois.

Nouveau changement en 1968 : la victoire des Alliés est à nouveau célébrée le 8 mai, mais ce jour ne redevient pas férié. Puis, en 1975, Valéry Giscard d’Estaing, président depuis près d’un an, choisit purement de supprimer la commémoration et de la remplacer par une « journée de l’Europe ».

Enfin, dernier rebondissement en 1981. François Mitterrand, le nouveau président de la République décide du retour des célébrations de la victoire des Alliés le 8 mai et en fait un jour férié. Depuis, la date n’a plus changé et le 8 mai reste un jour chômé.