Hausse de loyer : quels locataires seront concernés ?

Cependant, les locataires ne seront pas tous concernés par cette possible hausse de loyer. Ainsi, les HLM et les logements soumis à la loi de 1948 (c’est-à-dire un logement construit dans certaines communes, datant d’avant 1948 et dont le locataire est entré dans les lieux avant le 23 décembre 1986) sont exclus.

De plus, il faut que votre bail ait été signé entre avril et juin et contienne une clause de révision annuelle. En revanche, si vous emménagez dans un nouveau logement, votre propriétaire pourra bel et bien appliquer cette augmentation.

Par ailleurs, la loi Alur précise que le propriétaire a un an pour augmenter le loyer. Toutefois, le nouveau montant prend effet au jour de sa demande et la modification n’est pas rétroactive. Notons également que le bailleur ne peut augmenter le loyer qu’une fois par an et que cette révision n’est pas obligatoire.