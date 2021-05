Simplifier la pratique du sport sans négliger l’aspect médical

Certains craignent que cet assouplissement néglige le suivi médical nécessaire des mineurs. En effet, des parents pourraient être tentés de répondre « non » à toutes les questions pour éviter un rendez-vous chez le médecin.

« On met en danger la santé de nos enfants », redoute Véronique Lebar, médecin du sport et présidente de l’association Comité Éthique et Sport. Selon elle, le médecin « détecte parfois des pathologies graves, parfois mineures ». Constat partagé par Fabrice Ferrand, adjoint aux sports et vie associative à Fontaine en Isère. « Pour certains, c’était la seule fois où ils allaient chez les médecins. Deux de mes élèves ont découvert des pathologies suite à cette visite de non-contre-indication », précise-t-il.

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, rassure en rappelant que « l’Assurance maladie a renforcé le nombre de consultations prises en charge jusqu’à 18 ans ».

« Déterminante pour la santé et le bien-être des Français et en particulier des enfants, la pratique d’une activité sportive est essentielle pour lutter contre les effets dévastateurs de la sédentarité », a déclaré la ministre. Cette simplification permettra de « lever tous les freins à une pratique sportive régulière », d’autant plus « indispensable » avec la crise sanitaire actuelle.

Néanmoins, certaines pratiques sportives exigeront toujours un certificat médical. Il s’agit de l’alpinisme, la plongée sous-marine, la spéléologie, les disciplines sportives pratiquées en compétition pour lesquelles le combat peut prendre fin par KO, les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé, les disciplines sportives comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, à l’exception du modélisme automobile radioguidé, les disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition, à l’exception de l’aéromodélisme, le parachutisme, le rugby (à XV, XIII, VII).

De plus, en fonction des réponses données au questionnaire de santé, le certificat médical pourra quand même être demandé.