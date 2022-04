À l’approche du second tour de la présidentielle, certains électeurs qui ne s’étaient pas inscrits sur les listes électorales se demandent s’ils peuvent encore le faire pour voter au second tour. De même, de nombreux Français ont découvert le jour du scrutin qu’ils étaient radiés des listes, les empêchant ainsi de déposer leur bulletin dans l’urne. Pourront-ils se réinscrire et participer au vote ?

Quand aura lieu le second tour de la présidentielle 2022 ? À l’issue du premier tour de la présidentielle 2022 qui s’est tenu le dimanche 10 avril, le président sortant, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen sont arrivés en tête. À noter qu’il est possible de consulter en ligne les résultats du premier tour de la présidentielle 2022 dans votre commune. En sachant que « sur un total de 48 747 876 électeurs inscrits, le nombre de votants a été de 35 923 707, soit un taux d'abstention de 26,31 % », a indiqué le Conseil constitutionnel. Les deux candidats qualifiés participeront donc au second tour qui aura lieu le 24 avril prochain. Pour l’occasion, les électeurs seront de nouveau invités à se rendre dans leur bureau de vote.

S’inscrire sur les listes pour voter au second tour, est-ce possible ? Malheureusement, les électeurs qui ont oublié de s’inscrire sur les listes électorales ou n’ont pas fait la démarche à temps ne pourront pas se rattraper avant le second tour. Pour être en mesure de voter à la présidentielle 2022, les citoyens devaient en effet s’inscrire sur les listes électorales de leur commune : en ligne avant le 2 mars 2022 ou en mairie avant le 4 mars. Seuls les jeunes de 18 ans qui n’ont pas été inscrits automatiquement et les Français venant tout juste de déménager disposaient d’un délai supplémentaire. Ils avaient alors jusqu’au 31 mars 2022 pour s’inscrire. Toutefois, il existe deux exceptions permettant à un électeur de s’inscrire jusqu’au jour du scrutin, le dimanche 24 avril : en cas d’erreur administrative ou de radiation à tort.

Les électeurs radiés des listes peuvent-ils s’inscrire pour le second tour ? Des milliers d’électeurs ont eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’ils avaient été radiés des listes électorales, et ce en se rendant dans leur bureau de vote le jour du premier tour de l’élection présidentielle. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de cette radiation : mise sous tutelle, déménagement avec inscription sur une nouvelle liste électorale, perte d’attache communale (pour les citoyens quittant la commune), etc. D’après l’Insee, 3 808 098 radiations d’électeurs ont été recensées entre mai 2021 et mars 2022. Fort heureusement, les citoyens radiés par erreur ont la possibilité de saisir le tribunal.