Faudra-t-il porter le masque pour voter les 10 et 24 avril ? Y aura-t-il des jauges dans les bureaux de vote ? Les personnes testées positives à la Covid-19 pourront-elles se rendre dans les isoloirs ? Toutes ces questions ont désormais leurs réponses. En effet, le ministère de l’Intérieur a publié sur son site internet ce mercredi 30 mars, le protocole sanitaire retenu pour voter à l’élection présidentielle de 2022.

Autrement dit, les personnes soumises à l’isolement, car elles ont contracté la Covid-19 pourront bel et bien se rendre dans l’isoloir. « Nous leur recommandons de porter un masque pour cela, c’est un appel à la responsabilité individuelle », a-t-il ajouté.

De plus, des masques chirurgicaux seront mis à la disposition des électeurs et des assesseurs. Notons que ces derniers pourront demander aux votants de retirer brièvement leur masque afin de « procéder à la vérification de leur identité », précise le ministère de l’Intérieur.

Alors que le port du masque n’est plus obligatoire dans la majorité des lieux clos depuis le 14 mars, il ne sera pas exigé dans les bureaux de vote. Toutefois, il reste recommandé pour les cas contacts, les personnes symptomatiques, les personnes qui ont été testés positives à la Covid-19 jusqu’à 7 jours après leur sortie de quarantaine, ainsi que pour les personnes âgées, fragiles, immunodéprimées ou souffrant de maladie chronique, ainsi que pour leurs aidants.

Le matériel doit être fréquemment nettoyé et des autotests sont mis à la disposition des participants

Et si le nombre d’électeurs par bureau de vote « n’est pas limité », l’accès à ces lieux « peut être régulé », indique le ministère. D’ailleurs, « l’entrée et la sortie doivent être séparées » et les personnes fragiles peuvent « demander un accès prioritaire. »

Enfin, selon ce communiqué, les urnes, les stylos, les isoloirs et les rangements doivent être nettoyés « de manière fréquente », la salle doit être régulièrement aérée, du gel hydroalcoolique ou « un point de lavage des mains » doit être mis à la disposition des électeurs et des autotests peuvent être fournis aux « personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin. »

Cependant, ces mesures sont susceptibles d’être ajustées « en fonction de l’évolution de la situation sanitaire », précise le ministère de l’Intérieur.