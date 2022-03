Que contient cette « Lettre aux Français » ?

Dans cette « Lettre aux Français », le président sortant défend son bilan. « Les transformations engagées durant ce mandat ont permis à nombre de nos compatriotes de vivre mieux, à la France de gagner en indépendance », écrit-il notamment, tout en soulignant : « Nous n’avons pas tout réussi. Il est des choix qu’avec l’expérience acquise auprès de vous je ferais sans doute différemment. »

Et même s’il reconnaît qu’il ne pourra « pas mener campagne comme (il) l’aurait souhaité en raison du contexte », il se sert de cette lettre pour formuler quelques propositions. « Il nous faudra travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production », explique-t-il.

Il indique également vouloir lutter contre les inégalités en faisant « en sorte que tous les enfants de France aient les mêmes chances. » Il ajoute : « Pour cela, la priorité sera donnée à l’école et à nos enseignants, qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés. »