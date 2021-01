L’élargissement de la prestation de compensation du handicap (PCH) était un engagement pris par Emmanuel Macron. Le 1er janvier 2021, la promesse est tenue avec la publication d’un arrêté et d’un décret détaillant les modalités du dispositif. Désormais, la PCH aide à couvrir les dépenses et l’accompagnement des 17 000 parents en situation de handicap.

Enfin, les aides techniques peuvent financer des équipements adaptés (table à langer amovible, poussette, baignoire, etc.) souvent onéreux.

Dans le cas où le bénéficiaire a plusieurs enfants, le nombre d’heures se base sur l’âge du plus jeune. Une majoration de 50 % de la durée s’applique pour toute personne en situation de monoparentalité.

Dorénavant, la PCH s’ouvre également à l’aide humaine (aide à domicile, assistante maternelle , etc.) et aux aides techniques demandées par les jeunes parents. L’aide humaine est accordée à une personne qui ne peut, du fait de son handicap, réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité. Elle pourra alors obtenir un accompagnement forfaitaire de :

La prestation de compensation du handicap (PCH) est un dispositif créé en 2005 pour toutes les personnes en situation de handicap qui remplissent certaines conditions de ressources, d’âge et de perte d’autonomie. Concrètement, il s'agit d'une aide financière destinée à prendre en charge les dépenses en lien avec le handicap , comme l’aménagement du logement et du véhicule, l’intervention d’une tierce personne ou encore des équipements spécifiques.

Quels sont les montants attribués ?

Le montant versé dans le cadre de la PCH varie en fonction de l’âge de l’enfant et des besoins. En ce qui concerne l’aide humaine, il s’élève à 900 euros par mois lorsque l’enfant a moins de 3 ans et 1 350 euros dans le cadre d’une famille monoparentale. Si l’enfant a entre 3 et 7 ans, le montant passe à 450 euros, soit 675 euros pour une famille monoparentale.

Les dépenses sont quant à elles couvertes par les aides techniques à hauteur de :

1 400 euros à la naissance de l’enfant ;

à la naissance de l’enfant ; 1 200 euros lors de ses 3 ans ;

lors de ses 3 ans ; 1 000 euros pour ses 6 ans.

Le montant forfaitaire attribué est utilisable librement par le bénéficiaire pour toutes les dépenses liées à l’exercice de la parentalité.