La prime inflation de 100 €, instaurée par le gouvernement face à la hausse des prix des carburants et de l’énergie, n’a pas encore profité à tous les bénéficiaires, c’est-à-dire les Français gagnant moins de 2 000 € net par mois . Selon le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, « 36,7 millions de Français » l’avaient reçue début mars sur les 38 millions de personnes éligibles. Cumul de statuts, comme pour les autoentrepreneurs percevant le RSA , ou coordonnées non renseignées : nombreuses sont les raisons pouvant bloquer le versement automatique.

Une fois arrivé sur la page consacrée à l’indemnité inflation du portail, les oubliés du dispositif doivent tout d’abord se connecter via FranceConnect . Pour ce faire, ils peuvent utiliser les identifiants et mots de passe de leur compte Ameli, MSA ou encore celui des impôts. La plateforme leur demandera ensuite de renseigner leur numéro de sécurité sociale à 13 caractères s’il s’agit d’une première connexion.

Deuxième étape : remplir le formulaire de demande

Après connexion, les utilisateurs seront invités à répondre à deux questions afin de confirmer qu’ils résidaient bien en France au mois d’octobre 2021. Puis, il leur faudra remplir un formulaire en ligne en renseignant notamment leurs coordonnées.

À la fin de la saisie, le site délivrera un récapitulatif de la situation (statut, ressources, etc.) et indiquera si le demandeur est éligible ou non à l’indemnité inflation. Lorsque c’est le cas, celui-ci pourra transmettre son RIB et recevra le virement de 100 € directement sur son compte bancaire dans un délai de 10 jours.