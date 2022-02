À l’automne dernier, Jean Castex annonçait la mise en place du bouclier tarifaire . Ainsi, jusqu’à la fin de l’année 2022, l’exécutif impose le gel des prix réglementés du gaz. Et si cette mesure devait permettre de protéger le pouvoir d’achat des Français, près de « 3 millions de logements » n’en bénéficiaient pas jusqu’à présent , avait estimé sur France Info Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat le 15 février. Parmi ces oubliés, on retrouvait des locataires HLM ou encore des personnes qui vivent au sein d’une copropriété.

Pourquoi certains ne pouvaient-ils pas bénéficier du gel des prix du gaz ?

Car depuis 2016 les tarifs réglementés de vente du gaz ne peuvent plus s’appliquer aux professionnels et aux contrats collectifs.

Concrètement, les copropriétés qui consomment plus de 150 000 kWh par an, c’est-à-dire celles avec 10 lots ou plus selon Capital, sont soumises aux offres du marché. Et tous les offices HLM ne sont également concernés que par ces offres.