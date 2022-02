Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, a présenté les allègements du protocole sanitaire à l’école vendredi 11 février. « La situation sanitaire en population générale et en population scolaire est en très nette amélioration, encore meilleure d'ailleurs que ce que l'on escomptait », a-t-il déclaré. En conséquence dès le retour des vacances scolaires , les élèves pourront ôter leur masque à l’extérieur ou pendant les activités sportives en intérieur. Des changements qui commenceront à s’appliquer dès le 21 février pour la zone B. Explications.

Pour information, le protocole de niveau 2 était déjà en vigueur dans les collèges et les lycées.

« Un certain nombre de règles du quotidien vont évoluer pour nos enfants », a précisé Jean-Michel Blanquer. En effet, le protocole sanitaire va passer du niveau 3 au niveau 2 dans toutes les écoles au retour des vacances d’hiver. Ainsi, les nouvelles règles s’appliqueront à compter du :

Certaines règles ne changeront pas comme la limitation du brassage par niveau, notamment pendant la restauration. Et les élèves devront encore sortir en récréation par groupe. De plus, le respect de la distanciation physique sera toujours de mise, de même que les gestes barrières.

Concrètement avec le protocole de niveau 2, les élèves pourront de nouveau pratiquer des activités sportives en intérieur sans masque . À l’exception toutefois des sports de contact qui restent proscrits sans masque. La limitation du brassage fait également l’objet d’assouplissements et n’est plus obligatoire par classe. À la cantine, les élèves ne seront donc plus tenus de déjeuner uniquement avec leurs voisins de bureaux et ils pourront même être répartis dans les autres classes en cas d’absence d’un enseignant.

Parmi les grandes nouveautés induites par le passage au niveau 2, il faut noter la fin du masque obligatoire en extérieur . Élèves comme enseignants n’auront donc plus à le porter dans la cour de récréation. En revanche, il restera indispensable à l’intérieur et donc dans les salles de classe dès l’âge de 6 ans.

Autotest, attestation sur l’honneur : de nouvelles règles pour le dépistage

Les règles en matière de dépistage vont connaître quelques évolutions. À partir du 28 février prochain, les élèves et les enseignants cas contacts n’auront plus qu’un seul test à effectuer, que ce soit un autotest ou un test antigénique, à J+2. Actuellement, les consignes pour les cas contacts à l’école prévoient la réalisation de trois autotests : à J0, J+2 et J+4.

Et dès le 21 février 2022, les parents n’auront plus à remplir l’attestation sur l’honneur, qui permet de justifier d’un test négatif. Elle ne sera plus exigée pour l'accueil d'un élève dans l'établissement scolaire.