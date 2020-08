Depuis quelques années, il est de plus en plus courant de voir ce produit bon marché, utilisé par les jeunes dans un contexte festif.

Le protoxyde d’azote, un jeu dangereux

Un fou rire assuré, une douce euphorie… Pourtant le mésusage du protoxyde d’azote présente de nombreux risques : vertiges, troubles psychologiques, détresse respiratoire, addiction… Mais également des séquelles neurologiques et cardiaques irréversibles. Et dans le pire des cas, la mort dans des conditions très difficiles notamment avec brûlures des voies respiratoires et des bronches.

La banalisation de cette pratique est d’autant plus inquiétante qu’elle s’étend vers un public de plus en plus jeune : étudiants, lycéens et même collégiens.