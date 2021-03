Cet usage médical du cannabis se traduit par un traitement de 2 ans sous forme d’huiles, de gélules ou encore de fleurs séchées pour inhalation - après vaporisation. Le cannabis thérapeutique sera donc expérimenté dans un cadre « très contrôlé et limité », comme le précise le Professeur Nicolas Authier, médecin psychiatre spécialisé en pharmacologie et addictologie. Ce cannabis, dit thérapeutique ou médical, sera uniquement délivré sur ordonnance.

Le cannabis à visée thérapeutique se compose de deux substances principales : le CBD (cannabidiol) et le THC (tétrahydrocannabinol). Comme l’explique le Professeur Authier, le « cannabis est un terme un peu générique qui recouvre des plantes très différentes par leur composition et contiennent de nombreuses molécules différentes, dont certaines, seules ou associées ont des vertus thérapeutiques ». De ce fait, lorsque l’on parle d’usage de cannabis thérapeutique, il est question d’associations de molécules, et ce pour des cas médicaux bien précis.

Cannabis médical : quel avenir en France après l'expérimentation ?

Pour le moment, il s’agit bien d’une expérimentation sur le long terme. Comme le précise Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ANSM, le but est d’aller encore plus loin après un suivi des patients sur une durée d’au moins 6 mois. Il y aura ainsi des « évaluations réalisées pour voir comment on peut capitaliser et généraliser le cannabis médical ».

Le cannabis médical est expérimenté, car il comporte plusieurs bienfaits, notamment pour d’importantes douleurs chroniques. En outre, le cannabis médical peut être utilisé en soins palliatifs, par exemple pour stimuler l’appétit et ralentir la perte de poids dans certaines pathologies. Mais attention, le cannabis médical est un complément, il ne remplace en rien les autres traitements habituels.

Concrètement, ce dispositif est une lueur d’espoir pour beaucoup de patients qui attendaient que la France s’inspire des 22 pays de l’Union européenne où le cannabis à usage médical est autorisé.