Lorsque vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre école, vous devez obtenir une dérogation auprès du maire. Dans le cas où elle se situe dans une commune différente de la vôtre, c’est le maire de la ville d’accueil qui délivre ou non l’autorisation.

En règle générale, les écoles maternelles débutent les inscriptions en mars pour les clore en juin . Si tel est le cas, il vous faudra attendre encore quelques mois avant d’entamer les démarches pour la rentrée 2021. Attention, certaines communes prennent de l’avance et enregistrent les inscriptions à partir de janvier . Pour le vérifier, rapprochez-vous des services de la mairie . Ces derniers vous indiqueront l’école maternelle correspondant à votre secteur, ainsi que les dates à connaître.

Quand inscrire votre enfant dans une école maternelle privée ?

Le calendrier est bien différent dans les écoles maternelles privées. Les dates peuvent varier d’un établissement à l’autre, mais dans la majorité d’entre eux les inscriptions s’ouvrent dès le mois de septembre jusqu’à la fin du mois de janvier pour l’année scolaire suivante. Les parents doivent donc lancer les démarches le plus tôt possible, un an à l’avance si nécessaire.