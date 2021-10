D’ici 5 mois, les carnets de tickets t+ en carton ne seront plus vendus. On fait le point sur les solutions alternatives qui seront proposées aux voyageurs.

Les carnets de tickets t+ en carton, c’est bientôt fini. Alors qu’une centaine de stations ne vendent plus depuis le 14 octobre ces tickets magnétiques, la disparition de ce célèbre titre de transport s’effectuera en plusieurs étapes. D’ici la fin de l’année, il ne sera plus disponible chez les commerçants, puis en janvier 2022 la vente cessera dans 176 autres stations de métro. Enfin, le mois de mars 2022 marquera la fin de leur vente dans tous les automates et guichets de la RATP.

Pourquoi la RATP met-elle fin aux carnets de tickets de métro en carton à Paris ? La RATP veut inciter les voyageurs à opter pour des solutions plus pratiques, plus économiques et plus écologiques. En effet, alors que 28 millions de tickets ont été achetés en 2019, elle souligne qu’un ticket en carton jeté par terre va mettre un an à se décomposer. De même, elle précise que près de 5 millions de tickets sont démagnétisés tous les ans en raison de leur proximité avec des pièces de monnaie ou des clés et qu’en moyenne, 1 ticket sur 10 n’est pas utilisé, car il a été oublié, il est abîmé ou perdu.

Quelles solutions pour remplacer les carnets de tickets t+ ? Alors concrètement, quelles sont les solutions qui viendront remplacer les carnets de tickets de métro traditionnels ? Les voyageurs pourront acheter des carnets de tickets t+ sans contact et les charger sur le passe Navigo Easy. Pour mémoire, ce passe coûte 2 €, mais les carnets sans contact sont vendus 2 € moins chers que les carnets en carton (14,90 € contre 16,90 €). Notons que ce passe peut être prêté et qu’il est possible de le recharger dans les stations ou depuis son smartphone avec les applications Île-de-France Mobilités et Bonjour RATP. Une autre solution est de souscrire au service Navigo Liberté + permettant d’être prélevé le mois suivant sur le montant total de ses voyages. Dans le détail, chaque trajet coûte 1,49 €, cependant le voyageur ne pourra pas être facturé plus de 7,50 € par jour. Enfin, il est également possible d’acheter un ticket à bord du bus pour 2 € en envoyant un texto ou de payer son titre de transport via l’application Bonjour RATP si vous possédez un Samsung Galaxy doté de la technologie NFC et avec une version minimum d’Android 6.0.