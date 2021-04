Tous les ans, des scandales éclatent concernant des produits dangereux ou défectueux. Et les consommateurs sont bien souvent les derniers avertis. Afin de gagner en transparence, les ministères de l’Économie, de l’Agriculture et de la Transition écologique, associés à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ont décidé de créer une plateforme dédiée aux rappels de produits.

Si les consommateurs sont les premiers concernés par ces scandales sanitaires, l’information ne leur parvient pas toujours. En effet, l’indication d’un rappel de produit se limitait jusqu’ici à la présence d’affichettes sur les sites internet et en magasin . RappelConso devrait ainsi faciliter l’accès à ce type d’information et mieux protéger les consommateurs des produits dangereux qu’ils peuvent utiliser au quotidien.

Lancé ce jeudi, RappelConso recense de manière exhaustive tous les produits dangereux et défectueux. À terme, il devrait rassembler l’ensemble des alertes, à condition toutefois que le gouvernement joue le jeu.

Le consommateur peut consulter les informations détaillées de chaque rappel de produit :

la marque ;

la photographie ;

le numéro de lot ;

le distributeur ;

la zone géographique ;

le risque encouru et la procédure à suivre s’il possède chez lui cette référence.

De plus, RappelConso recense à la fois des produits alimentaires et non alimentaires classés dans différentes catégories : alimentation, automobiles, bébés/enfants, hygiène/beauté, maison, appareils électriques, etc. Les rappels de médicaments sont les seuls à ne pas en faire partie et continuent d’être répertoriés par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).