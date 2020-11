Vous êtes invité à prendre les renseignements d’accès auprès du commissariat ou de la gendarmerie qui vous concerne. La police nationale propose un service de chat en ligne et une interface de préplainte en ligne pour déclarer une infraction ou une fraude.

En sélectionnant votre préfecture , vous aurez accès aux horaires d’ouverture, aux coordonnées de contact et à la liste des sous-services par spécialité : carte séjour, immatriculation, etc.

Même si elles restent accessibles au public , les préfectures offrent un grand nombre de services en ligne via la Saisine par voie électronique (SVE).

La ville de Grenoble, par exemple, propose une série de services en ligne : demandes d’actes, paiement en ligne, achat de timbre fiscal, prise de rendez-vous, demande de logements sociaux, consultation des marchés publics, candidatures spontanées, achat ticket résident, etc.

Les mairies accueillent variablement leurs administrés. Pour connaître les conditions d’accès et les opportunités de services en ligne, vous devez vous rendre sur le site de la mairie de votre lieu de résidence .

La Poste offre aussi des solutions en ligne pour toutes les prestations postales, y compris l’ envoi de Colissimo sans vous déplacer . Via un formulaire de demande, vous générez l’affranchissement et apposez l’étiquette sur votre colis que vous déposez dans votre boîte aux lettres normalisée. Celui-ci sera collecté par le facteur lors de sa tournée.

La Poste continue d’accueillir le public dans les conditions de distanciation et de protection requises. Vérifiez les jours d’accueil de votre bureau de poste .

Les tribunaux

La Chancellerie a confirmé que l’ensemble des tribunaux poursuivront leurs affaires pénales, civiles et administratives ainsi que l’accueil du public.

La justice met à disposition une foire aux questions pour répondre aux particuliers et aux professionnels contraints par la période COVID-19 : célébrations de mariage en comité restreint, droit de visite remis en cause en cas de contamination, etc.



Selon l’évolution de la situation sanitaire, la justice s’autorise à restreindre les visites en limitant l’accès aux administrés directement concernés par une affaire.