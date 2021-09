La procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une procédure qui comprend plusieurs étapes.

Qui doit déclarer l’état de catastrophe naturelle ?

Les sinistrés doivent signaler les dégradations dues à une catastrophe naturelle à la mairie et à leur assureur le plus rapidement possible. La mairie se tourne ensuite vers la préfecture en lui adressant une demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Elle dispose de 18 mois pour le faire. En parallèle, elle est chargée d’informer les sinistrés concernant l’avancement du dossier et de recenser les dommages subis.

Comment est-il reconnu ?

La réception de la demande par la préfecture lance le processus d’expertise. Le préfet fait réaliser des rapports techniques, qui diffèrent selon le phénomène naturel, en dépêchant des experts sur les lieux. Une fois le dossier complété, celui-ci est transmis au ministère de l’Intérieur. Il passera alors entre les mains d’une commission interministérielle qui se réunit mensuellement ou exceptionnellement si la situation l’impose.

Cette commission interministérielle statue sur le dossier et émet un avis favorable ou défavorable. Dans les deux cas, un arrêté portant ou non reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est pris conjointement par les ministres de l’Intérieur, des Finances et du Budget et publié au Journal officiel.