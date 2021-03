La réforme des « APL en temps réel » est entrée en vigueur en ce début d’année. Désormais, l’aide personnalisée au logement n’est plus calculée en fonction des revenus perçus deux ans auparavant, mais sur la base des ressources des douze derniers mois, avec une actualisation tous les trois mois. En conséquence, de nombreux ménages se retrouvent perdants parmi les 6,6 millions de bénéficiaires. Et les jeunes en contrat de professionnalisation en font partie.

Réforme des APL : les jeunes en contrat pro sont perdants

Le montant des APL est à présent revu tous les trois mois, et non plus tous les ans, à partir des revenus perçus au cours des douze derniers mois. Depuis le début de la réforme, de nombreux allocataires ont témoigné d’une baisse importante de leurs APL. Les jeunes, étudiants ou alternants, sont particulièrement touchés.

Si le gouvernement avait prévu des dispositifs pour neutraliser les effets de la réforme sur les étudiants et les apprentis, ceux en contrat pro restaient jusqu’ici pénalisés.