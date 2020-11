Réouverture des commerces : une jauge de 8 m²

Alors que la règle de 4 m² par client était la règle jusqu’à présent, désormais la jauge passe à 8 m². Et cela ne concerne que la surface de vente. « Le mobilier et les rayonnages ne font plus partie du calcul », a expliqué Alain Griset, le ministre délégué aux PME. Seuls les clients seront comptabilisés. Et « lorsqu’un couple ou un parent avec un enfant entre dans un commerce, ils ne compteront que pour une seule personne », a-t-il détaillé.