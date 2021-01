Face à l’inaction des pouvoirs politiques pour la protection de l’environnement, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France ont déposé un recours en justice contre l’État français. Elles ont également appelé les citoyens à montrer leur engagement en signant leur pétition en ligne, appel qui a récolté plus de 1 million de signatures en 48 h. Qu’en est-il ?

« L’affaire du siècle ». C’est comme cela que 4 associations de protection de l’environnement ont choisi de désigner le recours en justice pour inaction climatique qu’elles viennent de déposer contre l’État français. Cette action est déjà soutenue par plus de 1,7 million de citoyens. Qu’en est-il ?

Pourquoi les associations entament-elles une action en justice ? Les 4 associations estiment qu’en vertu de textes de loi nationaux, européens, internationaux et communautaires, comme la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, les Accords de Paris, le Paquet Climat-Énergie, la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables, la Convention européenne des droits de l’homme ou encore la loi relative à la transition énergétique, l’État doit être initiateur de changement et faire de la préservation de l’environnement une priorité. Au vu des mesures insignifiantes et grandement insuffisantes qui ont été prises jusqu’à présent, « l’Affaire du siècle » a pour but de « faire reconnaître par le juge l’obligation de l’État d’agir pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, et pour la protection des citoyens face aux risques induits par les dérèglements climatiques. Concrètement, il s’agit de demander à L’État de tenir les engagements qu’il a pris en matière climatique, tout comme chaque citoyen est appelé à respecter la loi », peut-on lire sur le site dédié à cette action.

Des actions citoyennes déjà menées dans plusieurs pays La France n’est pas le premier pays dans lequel des citoyens ou des associations entament des actions en justice contre les pouvoirs publics. À titre d’exemple, « aux Pays-Bas, la justice a ordonné à l’État de rehausser ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (…) en Colombie, 25 jeunes ont fait reconnaître par la Cour suprême la nécessité d’agir contre la déforestation et pour la protection du climat et au Pakistan, un fils d’agriculteurs a fait reconnaître le droit à la vie et à l’accès à l’alimentation face aux changements climatiques », apprend-on sur le site de Greenpeace France.

Un appel aux citoyens français pour soutenir le recours Pour « donner du poids » lors du procès de l’« Affaire du siècle » et montrer aux juges que la protection de l’environnement est véritablement un enjeu qui concerne tous les citoyens, une campagne de communication a été lancée sur les réseaux sociaux pour inviter les gens à signer la pétition en ligne et soutenir le recours en justice. Plus de 1 million de signatures ont été recueillies pendant les 48 premières heures, et la barre des 1,7 million a depuis été dépassée. « Un million de personnes et sans doute plus demandent des comptes à l’État pour son inaction climatique, c’est historique », a déclaré Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace. Pour lui, « Emmanuel Macron ne peut plus se contenter d’effets de manche sur le climat ». Pour les 4 organisations, il s’agit d’« une mobilisation d’une ampleur inédite, en un temps record, qui démontre l’évolution de la prise de conscience citoyenne, la soif de justice et la volonté d’actes concrets sur le climat. Et elle ne fait que commencer ». Les collectifs « On est Prêts » et « Il Est Encore Temps », qui regroupent des Youtubeurs, des artistes, des personnalités des médias et des scientifiques soutiennent également l’« Affaire du Siècle » et invitent les gens à se mobiliser grâce à des vidéos qui font désormais des millions de vues sur Facebook ou YouTube.

Apporter son soutien à l’Affaire du siècle Si vous souhaitez soutenir cette action, montrer votre intérêt pour la préservation de l’environnement et inciter les pouvoirs publics à agir, vous pouvez signer électroniquement la pétition du recours en justice contre l’État pour inaction climatique. Ceci est totalement gratuit et ne constitue ni engagement juridique ni engagement financier.