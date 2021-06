À compter du mois de juillet 2021, tous les Français auront la possibilité de signaler une erreur sur leur relevé de carrière et obtenir sa correction : une procédure qui était jusqu’ici souvent réservée aux plus de 55 ans.

La retraite se prépare à tout âge. Pour ce faire, les salariés doivent conserver précieusement l’ensemble des documents se rapportant à leur carrière professionnelle. De plus, ils peuvent consulter régulièrement, et ce quel que soit leur âge, leur relevé de carrière. Ce dernier est même directement envoyé à partir de 35 ans. Une fois entre vos mains, prenez soin de bien vérifier les informations mentionnées. Des erreurs peuvent s’y glisser qui auront de lourdes conséquences sur le calcul de vos droits à la retraite. Mais n’ayez crainte, les corrections seront bientôt plus facilement prises en compte.

Les salariés qui ont relevé une erreur sur leur relevé de carrière peuvent le signaler à l’Assurance retraite (Cnav, Carsat, CGSS, CSS) par le biais du portail Info retraite. Si la demande de rectification aboutit pour les personnes de plus de 55 ans, ce n’est pas le cas pour les autres. En effet, lorsque les salariés de moins de 55 ans font remonter une inexactitude, les services de l’Assurance retraite les invitent simplement à conserver les pièces justificatives et renouveler la demande quelques années avant la retraite. Toutefois, ce fonctionnement est amené à évoluer dès le 1er juillet 2021. Les erreurs et les oublis ne sont pas rares. D’après un rapport de la Cour des comptes, un dossier de retraite sur six comportait une anomalie en 2020. Cela représente un manque à gagner de 123 euros par an pour les personnes concernées. L’erreur la plus fréquente est la mauvaise prise en compte des éléments de la carrière professionnelle (changements d’activité, congé parental, arrêt maladie, etc.).

Les erreurs et oublis bientôt corrigés, quel que soit votre âge À partir du 1er juillet, les personnes qui souhaitent faire rectifier une erreur sur leur relevé de carrière pourront en faire la demande et obtenir directement la correction, quel que soit leur âge. Il suffira de transmettre un justificatif. Néanmoins, les délais de traitement seront légèrement plus longs que ceux des demandes formulées par des personnes proches de la retraite.