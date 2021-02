Fini le long coton-tige à enfoncer dans le nez qui pouvait en repousser plus d’un. La nouvelle campagne de dépistage de la Covid-19, qui commence ce lundi et qui durera jusqu’à ce dimanche 28 février 2021, sera effectuée avec des auto-tests salivaires .

Les résultats seront connus dans les 20 minutes. Les personnes malades de la Covid-19 devront s’isoler pendant 10 jours . Une recherche de variant sera aussi réalisée pour tous les tests positifs . Pour rappel, toute personne habitant à Saint-Étienne peut venir se faire tester, quel que soit son âge. Il suffit de présenter sa pièce d’identité et sa carte vitale.

Où se trouvent les centres de dépistage ?

En tout, 12 sites de dépistage sont répartis dans les différents quartiers de Saint-Étienne :

le boulodrome Marius Javelle ;

la bourse du Travail ;

le centre d’examen de santé de la CPAM ;

le CHU La Charité ;

la clinique mutualiste ;

le complexe Montreynaud Gounod ;

le gymnase de la Rivière ;

le laboratoire Charcot ;

la maison du Projet ;

la salle polyvalente Jacques Brel ;

la salle polyvalente la Croix des Sagnes.

Par ailleurs, un bus test Covid-19 va également parcourir la ville. Il se trouvera jusqu’au 27 février 2021 de 7 heures à 9 heures et entre 17 heures et 18 heures devant la gare de Châteaucreux et de 14 heures à 16 heures à La Cotonne. Il sera aussi présent :

le 22 février 2021 de 10 heures à 13 heures au marché de Jacquard ;

le 23 février 2021 de 10 heures à 13 heures au marché de Carnot ;

le 24 février 2021 de 10 heures à 13 heures au marché de Terrenoire ;

le 25 février 2021 de 10 heures à 13 heures au marché de Bellevue ;

le 26 février 2021 de 10 heures à 13 heures au marché de Montreynaud ;

le 27 février 2021 de 10 heures à 18 heures au centre commercial Steel.

Des tests de dépistage auront également lieu dans 6 collèges de la ville, à l’Université Jean Monnet ou encore au siège de Casino.

Le but est de dépister un minimum de 20 000 personnes. Lors de la précédente campagne de dépistage qui avait eu lieu en janvier, 10 000 Stéphanois s’étaient déplacés sur un objectif initial de 42 000.