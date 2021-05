L’équipement prendra la forme d’un boîtier miniature contenant une puce électronique. Il sera installé hors de portée du conducteur et ne pourra donc jamais être désactivé. Concrètement, la boîte noire enregistrera des données relatives au véhicule et à son propriétaire, comme le bon port de la ceinture de sécurité, la vitesse, la phase d’accélération et de freinage ou encore les coordonnées GPS. Ces données sont dites « cruciales » et pourront notamment servir à comprendre les raisons d’un accident.

Depuis 2015, les boîtes noires sont devenues monnaie courante dans les voitures américaines et les autorités estiment qu’elles ont entraîné une réduction de 20 % des accidents. L’Union européenne a donc également décidé de miser sur cet équipement en le rendant obligatoire pour tous les véhicules neufs dès mai 2022. Sur le marché de l’occasion, l’obligation est plus difficile à mettre en place en raison du nombre de véhicules en circulation et du coût de l’installation. L’échéance est donc pour l’heure fixée au mois de mai 2024.